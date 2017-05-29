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Блокбастер для Луценка, самотня Росія і безвіз на фініші: головне за тиждень

13:02, сьогодні 231 Читать новость на русском
Головні новини тижня
Головні новини тижня / 24 Канал

Рада ухвалила закон про мовні квоти на телебаченні, СБУ заборонила в'їзд російському пропагандисту, а НАБУ прийшло з обшуками до суду, – про ці та інші події минулого тижня (22 – 28 травня) читайте в огляді сайту 24 Каналу.

Спецоперація тижня

2,5 тисячі правоохоронців провели 454 обшуки в 15 областях і затримали 23 екс-керівників Податкової служби у справі про "майданчики Клименка", за керівництва якого служба могла завдати державі збитків на 96 мільярдів гривень. Податківців ефектно звозили до Києва гелікоптерами, доправляли до суду під конвоєм, а потім відпустили під застави – від 3 до 150 мільйона гривень.

Анатолій Матіос заявив, що спецоперація була би неможливою без сприяння скандального голови ДФС Романа Насірова. А в цей час у Раді звітував про рік роботи генпрокурор Юрій Луценко.

Подія тижня

На острові Сицилія відбулася зустріч лідерів країн "Великої сімки": США, Німеччини, Франції, Великобританії, Японії, Італії та Канади. На саміті обговорили проблеми світового тероризму, використання ядерної зброї, економічного зростання, зміни клімату та інші.

"Велика сімка" заявила про намір посилити санкції проти Росії, якщо та не виконає Мінські угоди, і підтвердила невизнання анексії Криму. А новий президент Франції Еммануель Макрон висловив бажання провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом.

Новина тижня

Офіційний журнал Євросоюзу опублікував рішення про запровадження безвізового режиму для України.

Тепер відраховуємо 20 днів – і вже 11 червня українці зможуть скористатися безвізом.

Петро Порошенко підписав Указ про додаткові заходи для забезпечення безвізу. Йдеться про покращення державою послуг та сервісів, якими користуватимуться українці на шляху до Європи.

Закон тижня

Верховна Рада ухвалила закон про мовні квоти на телебаченні. Тепер 75% ефірного часу на загальнонаціональних телеканалах має лунати українська мова, на регіональних – 50%. Квота повинна бути витримана в кожному з проміжків часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00.

Читайте також: По кому вдарить закон про квоти: список каналів з найбільшим обсягом російської мови

Радянські фільми не будуть дублюватися, але мають супроводжуватися титрами. За порушення закону телеканали штрафуватимуть – від 5% суми ліцензійного збору аж до позбавлення ліцензії.

Теракт тижня

На концерті в Манчестері підірвався смертник – загинули 22 людини, в тому числі 12 дітей, 59 поранених. Українців серед жертв немає. Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

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Поліція заарештувала шістьох осіб, імовірно причетних до організації теракту, та опублікувала фото смертника – 23-річного Салмана Абеді.

Перемога тижня

СБУ заборонила в’їзд в Україну російському політтехнологу Ігорю Шувалову на 5 років. За словами МВС, він тривалий час керував телеканалом "Інтер" і здійснював пропагандистську інформаційну діяльність на користь Росії в Україні ще з часів президентства Леоніда Кучми. У 2014 році громадянина РФ Ігоря Шувалова вже депортували в території України.

Зрада тижня

Високий суд Лондона відклав винесення проміжного вердикту за заявою України у справі про 3 мільярди "боргу Януковича". Україна наполягає на скасуванні рішення Суду від 29 березня 2017 року, згідно з яким має виплатити Росії цей борг по єврооблігаціях. Таким чином, дія цього рішення триває й надалі. Україна ж просить скасувати його принаймні до закінчення розгляду апеляції.

Обшук тижня

Співробітники НАБУ провели обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та вдома у голови суду Павла Вовка. В суді ці дії Бюро пов’язують зі справами, які розглядаються щодо НАБУ: про створення Громадської ради і про призначення заступника директора Бюро Гізо Углави.

У НАБУ натомість повідомили, що обшуки проводили за фактом ймовірного незаконного збагачення Павла Вовка. Такий висновок було зроблено на підставі аналізу його е-декларації.

Втрата тижня

На 90-році життя помер Збіґнєв Бжезінський – американський політолог і державний діяч, радник з національної безпеки президента США Джиммі Картера. Його батько був родом зі Львівщини, а сам Бжезінський неодноразово висловлювався на підтримку Революції Гідності.

Відставка тижня

Міністр аграрної політики Тарас Кутовий написав заяву про відставку. За його словами, жодні конфлікти цьому не передували, він просто вирішив зайнятися бізнесом.

Тим часом у владних колах стверджують, що Кутовий пішов, аби дистанціюватися від земельної реформи (а саме запровадження ринку землі), яку наразі готують у Кабміні. Як відомо, до переходу в Уряд Кутовий був депутатом фракції БПП.

Читайте також: Нема контакту, молитва за Раду і війна журналістів: головне за тиждень

Автор: Наталія Косякова
Теги: Україна Політика СБУ НАБУ Юрій Луценко Теракт у Манчестері Масові затримання екс-посадовців в Україні Безвізовий режим Санкції Міністерство аграрної політики Мовні квоти Жертви
Джерело: 24 Канал
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