Блокбастер у Черкасах: п’яний депутат побив ветерана без ніг, збив людей і влаштував ДТП

У Черкасах нетверезий депутат облради влаштував цілу епопею з бійками та аваріями.

Про інцидент у своєму Facebook написав місцевий журналіст Валерій Воротник.

Він зазначив, що п'яний депутат Черкаської обласної ради, голова фракції партії ветеранів Афганістану Олександр Рибченко влаштував бійку і збив на вулиці людей, перебуваючи за кермом "Мерседеса".

За словами журналіста, депутат вже нетверзим приїхав до місцевого бару "Чайка", а вийшовши звідти зустрів офіцера ветерана Олега Остапенко, який втратив ноги в Афганістані і який нещодавно був серед тих, хто ініціював перевибори голови обласної спілки ветеранів Афганістану.

В ж.. пу п'яне мурло Рибченко почав гамселити Олега, розбив йому обличчя, окуляри, бив ногами, коли той впав на сніг... Коли перехожі зробили сволоті зауваження, "Риба" сів в свою машину, пробував тікати,

– написав Валерій Воротник.

Коли депутат намагався розвернутись, то розбив припарковане поруч авто і збив двох людей, а ветерана-«афганця», за словами журналіста, той переїхав.

"Кажуть лунали постріли і чули звук розбитого скла", – зазначив Валерій Воротник.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Правоохоронці підтвердили факт інциденту з депутатом облради місцевому виданню "Про все".

Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його оглянули і виявили, що у нього в крові 1,14 проміле алкоголю. Свідки події, які побачили аварію, витягли Олександра Рибченка з автомобіля та намагалися затримати, стверджують, що той відразу кинувся знімати номери з власного авто. При цьому свідки пошкодили йому автомобіль,

– розповіла прес-офіцер Управління патрульної поліції в Черкасах Зоя Вовк.

У поліції зазначили, що внаслідок наїзду Олег Остапенко отримав черепно-мозкову травму та інші тілесні ушкодження та був доставлений в 3-тю міську лікарню.

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