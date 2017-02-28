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Блокувальники Донбасу звинуватили поліцію та МВС у провокації

19:13, сьогодні 511 Читать новость на русском
Блокувальники Донбасу вважають сьогоднішню сутичку провокацією МВС
Блокувальники Донбасу вважають сьогоднішню сутичку провокацією МВС / Getty Images

Учасники торгової блокади Донбасу заявляють, що в Кривому Торці під час сьогоднішнього конфлікту троє людей отримали травми: перелом ноги, черепно-мозкову травму і ножове поранення.

Про це в Facebook повідомляє Штаб блокади торгівлі з окупантами.

Штаб блокади заявляє, що вважає всі ці події провокацією керівництва МВС та Донецької поліції з метою змусити гарнізони редутів застосувати зброю з метою захисту та отримати "моральне" право на "силовий" розгін редуту,
– мовиться у повідомленні Штабу.

Учасники блокади додали, що ці "провокації влаштовуються з метою виконання команд керівництва країни-агресора, яке протягом останніх двох днів неодноразово виступало з вимогою до влади України розігнати торгівельну блокаду, яка наносить збитки інтересам РФ, а також так званим "ЛНР-ДНР".

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У заяві Штабу блокади також виголосили заклик до "патріотів України терміново прибути на допомогу гарнізонам редутів блокади для того, щоб захистити мирних громадян, що на них перебувають".

Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що у Кривому "тітушки" спробували захопити тепловози з вугіллям та знищити редут. Тоді була інформація, що один із захисників редуту отримав легке ножове поранення у ногу.

Теги: Україна Війна на Донбасі Поліція Блокада Сутички Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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