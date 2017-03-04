Блокувальники поставили редут на головній магістралі торгівлі з Росією

Блокувальники торгівлі з окупантами повідомили про відкриття нового редуту у Конотопі, що на Cумщині.
Про це "Штаб блокади торгівлі з окупантами" повідомив у Facebook.
За словами блокувальників, через Конотоп йде одна із основних магістралей торгівлі із Російською Федерацією.
На товарній станції Конотопа було знайдено декілька поїздів із Російської Федерації, в тому числі, з вугіллям марки антрацит,
– зазначили у Штабі.
Блокувальними назвали редут в честь канцлера Німеччини – Конрада Аденауера.
Штаб планує впродовж місяця взяти під ефективний український контроль всі 8 основних залізничних прикордонних переходів, по яких ведеться торгівля з країною агресором — путінською Росією,
– зазначили блокувальники.
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