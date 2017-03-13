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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Блокувальників з Кривого Торця пов'язали за зброю, яку напередодні перевірила поліція

22:48, сьогодні 328 Читать новость на русском
Поліція і СБУ штурмували редут у Кривому Торці
Поліція і СБУ штурмували редут у Кривому Торці / Прес-служба поліції

Народний депутат Семен Семенченко повідомив деталі затримання ветеранів АТО, що брали участь у блокаді торгівлі з окупантами на редуті в Кривому Торці.

Про це Семенченко написав у своєму Facebook.

"Тільки що подивився в чому звинувачують заарештованих добровольців з Редуту у Кривому Торці. Нібито незаконна зброя. Негідники нахабно брешуть! Хлопці з Білої Церкви мали офіційно зареєстровану зброю", – наголосив нардеп.

Він оприлюднив відео, як цю ж зброю кілька днів тому на блокпосту Слов’янська перевіряла донецька поліція, на камеру сказавши, що з нею все гаразд.

Дивіться також: Штаб блокади опублікував відео зачистки редуту в Кривому Торці

У понеділок, 13 березня, поліція та СБУ штурмувала редут учасників блокади у Кривому Торці. У СБУ заявили, що «в рамках контрдиверсійних дій» затримали 43 людей зі зброєю.

Очевидці повідомляють, що під час штурму чимало ветеранів зазнали травм.

Теги: Блокада Україна Новини Донецька Зброя Семен Семенченко
Джерело: 24 Канал
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