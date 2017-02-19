Блокування Банкової: нардепів не пропускає поліція

Поліція не пропускає нардепів Семена Семенченка та Єгора Соболєва до вулиці Банкової.

Нардепи та активість хочуть принести намет і залишитися на Банковій, щоб висловити свій протест проти торгівлі з окупантами.

Банкову від активістів захищає кілька сотень силовиків.

Активісти мають намір залишатися під стінами адміністрації всю ніч і хочуть розкласти редут. До ранку з протестувальниками планує залишатися нардеп Єгор Соболєв.

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Нагадаємо, учасники блокади торгівлі з окупантами 19 лютого влаштували віче на Майдані Незалежності, яке згодом переросло у блокування вулиці Банкової.