Блокування Банкової: нардепів не пропускає поліція

Поліція не пропускає нардепів Семена Семенченка та Єгора Соболєва до вулиці Банкової.
Нардепи та активість хочуть принести намет і залишитися на Банковій, щоб висловити свій протест проти торгівлі з окупантами.
Банкову від активістів захищає кілька сотень силовиків.
Активісти мають намір залишатися під стінами адміністрації всю ніч і хочуть розкласти редут. До ранку з протестувальниками планує залишатися нардеп Єгор Соболєв.
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Нагадаємо, учасники блокади торгівлі з окупантами 19 лютого влаштували віче на Майдані Незалежності, яке згодом переросло у блокування вулиці Банкової.