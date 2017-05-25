Блокування російських сайтів: Україна ще не розробила механізм

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В Україні ще не розроблений механізм блокування російських інтернет-ресурсів, проте процес вже відбувається.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на голову СБУ Василя Грицака.
Зауважимо, заборона доступу до російських соціальних мереж "Одноклассники" і "ВКонтакте", а також до "Яндексу" в Україні має почати працювати не пізніше, аніж 1 червня 2017 року.
Деякі українські провайдери почали блокувати російські ресурси вже 17 травня.
"Механізм ще не розроблений, але буде введений", – сказав Грицак.
Він додав, що такий механізм перебуває на етапі розробки.
Нагадаємо, 16 травня Президент України Порошенко ввів у дію рішення РНБО про блокування соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники" та інших російських ресурсів на території України, а вже 17 травня Указ президента набув чинності.
До слова, один з провідних київських інтернет-провайдерів LocalNet пообіцяв не блокувати російські сайти – в тому числі "ВКонтакте" та "Однокласники" – до тих пір, поки не отримає "механізм виконання указу президента і термінів його виконання".