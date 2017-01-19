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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Bloomberg прогнозує гривні статус найстабільнішої валюти у 2017 році

17:33, сьогодні 687 Читать новость на русском
Стабільна гривня
Стабільна гривня / Інформатор

Такий статус рейтингове агентство дало попри не найкращі прогнози щодо економіки України.

Як йдеться у звіті Bloomberg, волатильність гривні в 2017 році буде незначною і складе 0,6%. Це найкращий показник у світі.

Однак на українську економіку чекають інші ризики. За даними аналітиків компанії, інфляція в нашій країні за 2017 рік складе близько 10%, в той час як Уряд заклав її на рівні 8,8%. Таке перевишення призвело до того, що коефіцієнт ризику для України в 2017 році складе доволі високий показник – 21,5%.

Читайте також: Україна втратила позицію у рейтингу інноваційних економік

Теги: Україна Гривня Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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