Bloomberg прогнозує гривні статус найстабільнішої валюти у 2017 році

Такий статус рейтингове агентство дало попри не найкращі прогнози щодо економіки України.

Як йдеться у звіті Bloomberg, волатильність гривні в 2017 році буде незначною і складе 0,6%. Це найкращий показник у світі.

Однак на українську економіку чекають інші ризики. За даними аналітиків компанії, інфляція в нашій країні за 2017 рік складе близько 10%, в той час як Уряд заклав її на рівні 8,8%. Таке перевишення призвело до того, що коефіцієнт ризику для України в 2017 році складе доволі високий показник – 21,5%.

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