Богатирі. Стронгмен-шоу: ще один етап на шляху до турніру найсильніших людей планети

У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 14.10 – українські стронгмени мандрують всією Україною і цього разу етап Кубка України відбудеться у селі Піски.

Ця подія стане несподіванкою для місцевих жителів, які відзначають свято села. На цьому етапі хлопці набирають бали, щоб потрапити на турнір найсильніших людей планети. Серед учасників: Роман Гнідан, Олександр Кочергін, Олексій Мальцев, Богдан Лук'яненко та інших. Читайте також: Богатирі. Стронгмен-шоу: змагання у категорії понад 110 кілограмів Дивіться більше у новому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу".

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