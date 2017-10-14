Богатирі. Стронгмен-шоу: ще один етап на шляху до турніру найсильніших людей планети
Крим.Реалії 16:21, сьогодні 138 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 14.10 – українські стронгмени мандрують всією Україною і цього разу етап Кубка України відбудеться у селі Піски.
Ця подія стане несподіванкою для місцевих жителів, які відзначають свято села. На цьому етапі хлопці набирають бали, щоб потрапити на турнір найсильніших людей планети.
Серед учасників: Роман Гнідан, Олександр Кочергін, Олексій Мальцев, Богдан Лук'яненко та інших.
Читайте також: Богатирі. Стронгмен-шоу: змагання у категорії понад 110 кілограмів
Дивіться більше у новому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу".
Джерело: 24 Канал
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