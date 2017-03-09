Бокс на льоду: американський хокеїст добряче втер носа росіянину

Матч Національної хокейної ліги між "Піттсбург Пінгвінс" і "Вінніпег Джетс" запам’ятався видовищною бійкою між американським та російським хокеїстами.

Блейк Вілер та Євгеній Малкін вирішили з’ясувати стосунки на льоду за допомогою кулаків вже на 4-й хвилині поєдинку.

На відео видно, як кількома потужними ударами Вілер завалив Малкіна на лід, після чого в бійку втрутилися судді.

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Обох гравців відправили на лаву для штрафників.

До слова, за кілька днів до цього під час зустрічі команд канадської юніорської ліги NBJHL "Саузерн Стінг" і "Гранд Лейк Мус" сталася масова бійка між хокеїстами та вболівальниками.