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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Бокс на льоду: американський хокеїст добряче втер носа росіянину

17:47, сьогодні 1344 Читать новость на русском
Хокейний лід перетворився на боксерський ринг
Хокейний лід перетворився на боксерський ринг / Кадр з відео

Матч Національної хокейної ліги між "Піттсбург Пінгвінс" і "Вінніпег Джетс" запам’ятався видовищною бійкою між американським та російським хокеїстами.

Блейк Вілер та Євгеній Малкін вирішили з’ясувати стосунки на льоду за допомогою кулаків вже на 4-й хвилині поєдинку.

На відео видно, як кількома потужними ударами Вілер завалив Малкіна на лід, після чого в бійку втрутилися судді.

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Обох гравців відправили на лаву для штрафників.

До слова, за кілька днів до цього під час зустрічі команд канадської юніорської ліги NBJHL "Саузерн Стінг" і "Гранд Лейк Мус" сталася масова бійка між хокеїстами та вболівальниками.

Теги: Хокей Сутички Курйози США
Джерело: 24 Канал
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