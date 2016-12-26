Боксерська перемога 2016: як Василь Ломаченко став унікальним чемпіоном-рекордсменом

Боксерська Україна за часи Незалежності завжди мала ким пишатися і за кого вболівати. І до когорти найкращих, яку надовго окупували брати Клички, непомітно увірвалося нове покоління, яке заставило про себе говорити весь світ. Особливо Василь Ломаченко на прізвисько "Хай-Тек".

Приємна новина на Новий рік

Ще до настання 2016 року Василь Ломаченко отримав для себе приємний подарунок. Авторитетний американський телеканал HBO включив українця до ТОП-10 найкращих боксерів світу 2015 року. Українці теж не відставали у цьому питанні. Василь потрапив до десятки найдорожчих і найпопулярніших зірок України за версією порталу Forbes Україна. А жителі його "малої батьківщини" – Білгород-Дністровського – навіть перейменували одну з вулиць на його честь. Сам Василь теж не забуває про рідне місто.

??? Світлину опубліковано користувачем Lomachenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) Лис 24, 2015 о 3:21 PST

Бокс

Однак популярність і рейтинги це добре, але головне для боксера – це поєдинки і перемоги.

І першим суперником для "Хай-Тека" мав стати непереможний ямаєць Ніколас Волтерс. Але бій довелося відкласти на пізніше.

Відтак 11 червня на легендарній нью-йоркській арені "Медісон Сквер-Гарден" Василь Ломаченко вийшов на ринг із пуерториканським "відбійником" Романом Мартінесом. На кону стояв пояс чемпіона світу WBO у молодшій легкій вазі, яким у даний час володів Мартінес. Для цього поєдинку Ломаченку навіть довелося відмовитися від титулу WBO у напівлегкій вазі. Та "Хай-Тек" випромінював впевненість у своїх силах, навіть запропонував супернику парі на кругленьку суму. Мартінес, ясна річ, відмовився – і недарма. Ломаченко повністю домінував в рингу в перших чотирьох раундах, ледь не відправивши суперника в третьому раунді на підлогу.

А вже у п'ятому раунді все стало зрозуміло – ефектна комбінація "лівий аперкот - правий хук" закінчилась нокаутом для Мартінеса.

??? Моя Прелесть ?? Світлину опубліковано користувачем Lomachenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) Чер 12, 2016 о 1:59 PDT

Таким чином, Ломаченко за 7 поєдинків серед професіоналів завоював чемпіонський пояс вже у другій ваговій категорії, встановивши своєрідний рекорд. До цього часу досягнення належало японцеві Наойе Іноуе, який зумів стати чемпіоном світу в двох вагових категоріях у восьми боях.

Окрім цього, ця перемога дозвола українському чемпіону світу у двох категоріях потрапити до ТОП-10 найсильніших боксерів планети за версією авторитетного видання The Ring. Боксер посів 7 місце у рейтингу і став третім українцем, який увійшов у цей список.

Олімпіада-2016

Після двох підряд золотих медалей на олімпійських іграх у Пекіні та Лондоні, Василь Ломаченко отримав змогу поборотися і за третю найвищу нагороду на змаганнях в Ріо. Однак в кінцевому результаті від цієї ідеї довелося відмовитися. Як пояснив боксер, між кваліфікаційним турніром і Іграми занадто коротка перерва.

Нові суперники

Чемпіонський титул робив Василя Ломаченка бажаним суперником для багатьох боксерів. Мексиканський чемпіон світу за версією WBC у другій напівлегкій вазі Франсіско Варгас заявляв, що готовий вийти на ринг з українським чемпіоном. Тоді б бій став об'єднавчим і на його кону стояло б два пояси. Однак дальше слів справа не дійшла.

Те саме сталося і з американським боксером Майкі Гарсія. Як і бій з ще одним мексиканцем Міґелем Берчельтом, який захистив титул тимчасового чемпіона світу WBO у другій напівлегкій вазі. Серед претендентів на бій з Ломаченком навіть опинився Олімпійський чемпіон 2004 року, кубинець Юріоркіс Гамбоа.

Мова навіть йшла про реванш із мексиканцем Орландо Салідо, який єдиний, хто виграв у Ломаченка завдяки рішенням суддів. Салідо навіть сам кинув виклик українцю. І бій міг відбутися вже у листопаді 2016 року. Та не склалося.

26 листопада український чемпіон світу зійшовся із ямайцем Ніколасом Волтерсом. Перед тим отримавши слова підтримки від Олександра Усика.

Завтра Брат, у тебя важный день, ты будешь дирижером большого концерта. Дай Бог тебе силы.????????Аккерман вперёд. Світлину опубліковано користувачем Usyk Aleksandr (@usykaa) Лис 25, 2016 о 8:38 PST

Тим, хто очікував 12-раундового поєдинку, довелось обмежитися лише 7 раундами. Протягом них Ломаченко володів беззаперечною перевагою. Це змусило Волтерса відмовитися від продовження бою. Ось як це відбулося.

Життя поза рингом

Але Василь Ломаченко – це не людина, яка 365 днів на рік проводить на рингу. Є й час для розваг. Особливо коли в тебе такий кум – ще один чемпіон Олександр Усик.

Мутим с Братиком. Борщ ??????? Світлину опубліковано користувачем Usyk Aleksandr (@usykaa) Лис 11, 2016 о 10:08 PST

And The New????от души БРАТ @usykaa Світлину опубліковано користувачем Lomachenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) Вер 17, 2016 о 4:55 PDT

Тому в Ломаченка-молодшого є з кого брати приклад.

Замість підсумків

Кінець року – нові рейтинги. І нові визнання. Українець посів шосте місце у рейтингу ста найкращих боксерів світу на думку видання The Ring. А також потрапив у ТОП-20 кращих боксерів світу за даними незалежного порталу BoxRec. Його ж визнали "найбільш раціональним боксером" світу.

Та найголовніший бій у Василя ще попереду. Мова йде про реванш із мексиканцем Орландо Салідо, який так і не відбувся у 2016 році. Хоча у Ломаченка є й альтернатива – зустріч з суперзіркою Менні Пакьяо.