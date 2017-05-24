Большое политическое путешествие Трампа

Дональд Трамп позволил себе отвлечься от американской политики, где дела у него идут все хуже и хуже. Он отправился в путешествие по святым, можно сказать, местам.

Трамп-путешественник

Первым делом он навестил Саудовскую Аравию, где ему устроили невероятно роскошный прием. Там Трамп сплясал танец с саблями с местной аристократией, получил золотой орден, отведал бедуинской кухни, а также выступил на форуме лидеров арабских стран. Из важного: он сказал, что во всех бедах ближнего востока сейчас виноват Иран – страна и правда не слишком демократическая и основанная на религии. Правда, свое заявление Трамп сделал в Саудовской Аравии, которая и вовсе является абсолютной монархией без малейшего намека на демократию. Там статус женщин лишь немного выше статуса племенного верблюда, а в Уголовном Кодексе есть наказания типа забивания насмерть камнями, отрубания рук и голов, и даже распятия насмерть.

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Почему Трампа это не волнует – понятно. Во время визита американские производители оружия и нефтяники заключили контракты на 400 миллиардов долларов. За такие деньги можно побрататься с кем угодно.

Самым интересным в этом визите можно назвать фотографию Трампа, где он с саудовским королем и египетским президентом сжимает какую-то светящуюся сферу, сделанную в виде земного шара. Интернет тут же заполнили фотожабы с намеками на тайную злобную организацию, управляющую миром. Шутили и про инопланетян, захвативших мир, и про властителей Мордора, и бог знает про кого еще. В общем, президент США снова всех развеселил.

Следующим пунктом его поездки стал Израиль. Там Трамп посетил Стену Плача, расположенную на Храмовой горе Иерусалима. До него этого не делал никто из американских президентов. Некоторые делали до президентских выборов, некоторые после, но во время президентского срока – никто и никогда. Дело в том, что она расположена на территории, которую Израиль оккупировал и аннексировал во время шестидневной войны 1967 года.

Хотя, конечно, эта территория уже давно стала обычным Израилем, по международному праву она формально считается незаконно аннексированной. Поэтому визит Трампа многие расценили как первый шаг к признанию этой аннексии. Наблюдатели опасаются, что это может создать небезопасный прецедент.

Еще один забавный момент. Трамп ни к селу, ни к городу после пресс-конференции с местным премьер-министром брякнул, что не произносил слово "Израиль", разглашая россиянам суперсекретную информацию на встрече в Белом доме. Я об этом эпизоде рассказывал в одной из прошлых программ, можете посмотреть кому интересно. Поскольку Трамп постоянно врет, все тут же решили, что именно это слово, то есть Израиль, он россиянам и говорил, сливая американские секреты, российским властителям.

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Но в принципе, надо сказать, что в целом этот визит американского лидера – скорее ознакомительный, чем деловой. Он там сейчас пока ездит, устанавливает контакты, выстраивает связи и наводит мосты с главными партнерами США в мире.

Впрочем, все это ему может и не понадобиться. Бывший советник по национальной безопасности США Майкл Флинн объявил, что воспользуется Пятой поправкой конституции США, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Флинна, напомню, винят в том, что он был посредником между командой Трампа и Россией во время предвыборной кампании.

В прошлом сам Трамп по другому правда поводу говорил, что человек, который прячется за этой самой пятой поправкой – стопроцентно виновный, так как невинный спокойно рассказал бы все, как есть.

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Тут, думаю, президент прав. Скорее всего, его советник и правда излишне плотно работал с Кремлем. А поплатится за это, видимо, сам Трамп. Своим местом в президентском кресле в Белом Доме.

Теракт для ультраправых

22 мая в Великобритании произошел очередной крупный теракт. Террорист-смертник привел в действие бомбу, начиненную гвоздями в переходе между концертным залом "Манчестер Арена" и местным железнодорожным вокзалом. Взрыв произошел сразу после концерта популярной певицы Арианы Гранде, когда по этому переходу шли тысячи людей. 22 из них, были убиты на месте, еще 60 попали в больницы. При этом число погибших может еще возрасти, так как очень многие получили серьезные ранения.

Ответственность на себя, как обычно уже, взяло "Исламское государство". В Сирии и Ираке оно стремительно превращается из почти настоящего государства в набор изолированных огрызков территории, осажденных многочисленными врагами. Именно поэтому боевики все более активно переносят войну в Европу, на территорию к противникам. Соответственно, чем хуже идут у исламистов дела на родине, тем активнее они вербуют сторонников именно в Европе. И тут очень важно понимать, для чего это делается.

Совершенно очевидно, что победить Европу военным путем исламисты не сумеют. Взрыв на концерте, нападения с помощью грузовиков в Швеции, Германии и Франции, стрельба в бельгийском аэропорту – это все из совершенно другой оперы. Главная задача террористов – это запугать европейского обывателя, заставить его отказаться от собственных ценностей – толерантности, свободы, открытости ради мнимой в общем-то безопасности.

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Исламисты хотят сделать так, чтобы европейцы начали бросаться на местных мусульман, гнать их прочь. Они считают, что это, такая ситуация, повысит популярность идей глобального джихада во всем мире.

Ну и главное – идеологи исламизма просто мечтают, чтобы в европейских странах утвердились максимально злобные и ксенофобские режимы, враждующие друг с другом. Теракты, подобные манчестерскому, объективно способствуют приходу к власти ультраправых, проповедующих именно такие идеи. В этом смысле, теракт в Манчестере обладает определенной зловещей логикой. Всего через пару недель в Великобритании пройдут внеочередные выборы в парламент.

Эпидемия холеры

Сегодня я хочу рассказать о событиях в стране, о которой у нас практически не упоминается в телевизоре. Речь идет о Йемене. Это самая бедная страна арабского мира, которой не повезло просто по всем фронтам.

Там живет 25 миллионов человек, а территория страны практически полностью – это пустыня. Там нет ни одной нормальной реки. Воду там добывают из-под земли с помощью специальных насосов. Для работы этих насосов нужна нефть. Но Йемену не повезло и тут. Это практически единственная страна арабского мира, где нет хоть какой-либо нефти.

Сейчас складывается такая ситуация: из-за войны и интервенции нет топлива для этих насосов, весь Йемен остался без воды. 25 миллионов человек оказались в ситуации, когда им не то что помыться, им даже пить нечего. И на этом фоне войны, интервенции, отсутствия воды началась еще одна крупная проблема. Он называется – холера.

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У нас уже давно забыли об этой болезни, однако там она процветает, как выяснилось. По оценкам ВОЗ, каждую неделю количество заболевших там увеличивается в три раза из-за того, что у них просто нет доступа к обычной, питьевой воде. По оценкам все той же ВОЗ, примерно к концу лета количество заболевших холерой в Йемене увеличится до нескольких сотен тысяч человек. И тут я хочу призвать всех, от кого это зависит. Йемену надо конечно очень быстро помогать, хотя бы простой водой. Иначе несколько сотен тысяч человек наверняка побегут оттуда, из Йемена, в какие-то другие страны и разнесут холеру по всему миру. И тогда уже, в этом случае, никому мало не покажется. Надо будет предпринимать какие-то очень серьезные меры в глобальном масштабе. Ну, и вообще, войну эту надо прекращать, от нее толку никакого нет, а холеры слишком много.