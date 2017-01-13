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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Боляче. Російський журналіст зворушливо вшанував пам'ять українського бійця

12:12, сьогодні 3273 Читать новость на русском
Блогер звинувачує Росію у розпалюванні війни
Блогер звинувачує Росію у розпалюванні війни / Фото з соцмереж

Російський журналіст і блогер Олександр Тверськой розповів історію загиблого рік тому українського військового Романа Корзуна, який помер під час обстрілу селища Піски.

"Ні, Роман не був якимось відомою людиною або знаменитістю. Він був простим солдатом, громадянином України, Людиною, яка захищала свій будинок. 13 січня 2015 солдатів Корзун загинув під час обстрілу в селищі Піски Ясинуватського району Донецької області. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня посмертно. У Романа залишилися батьки. Боляче", – написав Тверськой.

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При цьому блогера обурює той факт, що росіяни вперто не поміщають війна на Донбасі, а Кремль лише підкидає "дрова у багаття".

"Росіє, що ж ти за країна така страшна і потворна, збожеволіла, зовсім збожеволіла, погань. Кажете, що не треба ділити світ на чорне і біле? А не пішли б ви. В таких випадках всі слова стають дрібними. Світла тобі пам'ять, Романе", – додав журналіст.

Теги: Новини Росії Жертви Україна Війна на Донбасі журналісти
Джерело: 24 канал
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