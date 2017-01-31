Борги найбагатших вітчизняних бізнесменів в чотири рази більше, ніж Україна планує позичити у МВФ протягом 2017-2018

Найбагатші люди країни насправді жебраки. Судячи зі стану їх бізнесу, вони ніколи не зможуть повернути свої борги.

Про це пише портал "Бізнес". Також він опублікував двадцятку найбільших боржників країни перед державою, бізнесом і населенням в статті "Бізнес задзеркалля".

Видання оцінило розмір боргу великих бізнесменів перед вітчизняними та іноземними банками, іншими кредиторами та зіставило борг з вартістю їх активів, зазначених у публічних дослідженнях статків найбагатших українців.

"Найбагатші люди країни насправді жебраки. Судячи зі стану їх бізнесу, вони ніколи не зможуть повернути свої борги", – пише "Бізнес".

Найбільшим боржником, за оцінками видання, є Ігор Коломойський, сума боргів якого склала 16,128 млрд доларів. Проти вартості активів в 1,100 млрд доларів.

"Мінус 120 млрд грн, – Стільки склала "діра" в капіталі ПриватБанку, фінансової серцевини бізнес-імперії "Приват". Частка Коломойського в банку становила 49,98%. Таким чином, його борги – 60 млрд грн. Діра утворилася в результаті кредитування пов'язаних з власниками банку компаній, багато з яких виявилися в офшорах. Для порятунку ПриватБанку держава була змушена його націоналізувати і взяти під контроль. В іншому випадку банк довелося б ліквідувати, і сума вкладів, що підлягають виплаті, склала б 90 млрд грн, – це стільки ж, скільки довелося виплатити вкладникам всіх виведених з ринку неплатоспроможних банків за два роки. У решти бізнесів Коломойського також борги: зокрема, у компанії МАУ – 1 млрд грн, у компанії "Укрнафта" – близько 12 млрд грн", – пише "Бізнес".

Серед найбільших боржників – і співвласник групи Індустріальний Союз Донбасу Сергій Тарута (борг – 3 млрд доларів) і власник Ferrexpo Костянтин Жеваго (борг в 2,942 млрд доларів, причому 2,892 млрд доларів сформовано через власний банк).

"Заборгованість банку "Фінанси і кредит" перед населенням становить 17 млрд грн, з яких 10,5 млрд грн, компенсовано з ФГВФО за рахунок державного бюджету. Бізнесмену належить відповідати в суді за неповернуте рефінансування банку в розмірі 1,4 млрд.грн, Запорукою по якому виступає його особисте фінансове зобов‘зання. Загальна сума заборгованості з рефінансування перед НБУ становить 7,1 млрд грн, – пише видання. – Компанія АвтоКрАЗ також має проблемну заборгованість перед державним Ощадбанком на суму 1,3 млрд грн, у зв'язку з чим тривають судові розгляди. У травні 2016 Ощадбанк подав до Господарського суду Полтавської області заяву про визнання АвтоКрАЗу банкрутом. Загальна сума збитків, завданих державі, становить 17,5 млрд грн".

У рейтингу ТОП-20 найбільших боржників також брати Андрій і Сергій Клюєви (борг – 1,483 млрд доларів), Ринат Ахметов (5,231 млрд доларів), Леонід Клімов (борг 346 млн доларів).

"Бізнес-імперію" Климова становить фінансова група "Примор'я", яка контролює одеські ринок "Привоз" і всі будівництва навколо нього, три готелі "Чорне Море", ЦУМ, футбольний клуб "Чорноморець" і парк Шевченка в Одесі. У 2011-2014 рр компанії, пов'язані з Клімовим, взяли кредити в Імексбанку на 10,2 млрд грн, багато хто з них були видані під заставу стадіону "Чорноморець". У 2011 ФК "Чорноморець" під заставу своєї бази і частини "Нового Привозу" взяв кредит на 40 млн доларів в "Ощадбанку Росії". У 2009-2014 контрольований Клімовим Імексбанк отримав два стабілізаційних кредити від НБУ на суму в 3,4 млрд грн, з яких погашено було тільки 400 млн грн, а в 2013 був виданий ще один кредит на 300 млн грн, ФК "Чорноморець" не повернув кредит, взятий в "Ощадбанку Росії". "Сбербанк Росії" виграв суд першої інстанції з позовом на суму понад 1 млрд грн, У 2015 році Імексбанк був визнаний неплатоспроможним. Загальний збиток, який нанесено державі в результаті діяльності групи, складає 8,1 млрд грн", – пише "Бізнес".

У двадцятку найбільших боржників країни перед державою, бізнесом і населенням також увійшли: сім'я Гута (агрохолдинг "Мрія", борг 1,297 млрд доларів); Віктор Нусенкіс (група "Донецьксталь", борг 1,1 млрд доларів); Віктор Поліщук (мережа побутової електроніки "Ельдорадо", ТЦ Гуллівер і банк "Михайлівський", борг 769 млн доларів); Станіслав Березкін (група "Креатив", борг 704 млн доларів); Юрій Іванющенко "(Азовзагальмаш", борг 546 млн доларів); Володимир Костельман ( "Фоззі Груп" – найбільші роздрібні мережі країни "Сільпо" і "Фора", борг 404 млн доларів) І інші бізнесмени, які вважаються в Україні найбагатшими людьми. Головним двигуном зростання їх бізнес-імперій були позичені гроші, які бізнесмени активно залучали за кордоном і в Україні, в тому числі – через власні банки.

"Чужі гроші не можуть допомогти, якщо немає довгострокової стратегії і правильної бізнес-моделі", – підсумовує "Бізнес".

Загальна сума боргів, яку двадцять найбільших боржників України повинні повернути кредиторам, державі і населенню, становить понад 40 млрд доларів.

Сума траншей МВФ, які розраховує залучити уряд України до 2019 року, становить 9,9 млрд доларів.