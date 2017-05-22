Боса італійської мафії вбили на вулиці просто посеред дня

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67-річний бос мафії був застрелений під час їзди на велосипеді. Слідчі вважають, що вбивць було двоє.
У місті Палермо вбили боса італійської мафії Джузеппе Даінотті. Про це повідомляє Reuters. Вбивці, ймовірно, під'їхали до Даінотті на мотоциклі і вистрілили йому в шию. Джузеппе Даінотті був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство і грабіж. Однак вийшов на свободу в 2014 році після 20 років за ґратами.
Він був убитий напередодні 25 річниці вбивства італійського магістрату, відомого борця з Коза Нострою Джованні Фальконе, чий автомобіль був підірваний на автомагістралі поблизу Палермо.
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Головний прокурор Палермо повідомив, що той факт, що Даінотті був убитий серед білого дня в центрі міста напередодні річниці вбивства Фальконе, говорить про відновлення "мафіозних воєн".