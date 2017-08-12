Ботулізм в Україні: в Харкові госпіталізували молодого чоловіка

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12 серпня у Харкові госпіталізували чоловіка за підозрою у захворюванні на ботулізм.
Згідно з повідомленням поліції, 24-річний мешканець Харкова скаржився на загальну слабкість, сухість у роті, відчуття нехватки повітря, підвищення температури тіла до 37,7.
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Чоловіка госпіталізовали до відділення інтенсивної терапії Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні.
Виникнення захворювання хворий пов’язує із вживанням в’яленої риби, яку він придбав в магазині.
Обстеження та лікування хворого триває.
Ботулізм в Україні: джерела та симптоми