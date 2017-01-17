Боєць АТО наклав на себе руки в Кропивницькому, – ЗМІ

У Кропивницькому вчинив самогубство боєць АТО. Чоловік повісився у місцевому парку.

Про це пише місцеве видання "Кіровоградська правда".

Про трагедію правоохоронців повідомила випадковий свідок. На тілі чоловіка не виявили жодних тілесних ушкоджень.

За даними видання, самогубство вчинив боєць третього окремого полку спецпризначення 29-річний Євген Новоселов.

Його товариш розповів, що Євген повинен був їхати на схід на ротацію. Зранку саме мав отримати зброю.

"В розташування не прийшов. Йому телефонували, проте він не відповідав. Він служив більше восьми років, на бойові позиції ходив, стільки екстремальних ситуацій пройшов в АТО… Ніколи не відступав. Хороший хлопець. Не знаю, що в нього сталося, чому він на таке пішов", – розповів друг.

У патрульній поліції факт загибелі бійця підтвердили.

У Євгена залишилися дружина і трирічний син.

Нагадаємо, мертвого військового знайшли у Чернівецькій області. Поліція припускає, що чоловік скоїв самогубство. Чоловік покінчив з життям вистрілом у голову.