Боєць АТО презентував колекцію спортивного одягу під авторським брендом

У Києві учасник АТО Руслан Попов презентував лінію спортивного одягу під власним брендом.

Гроші на відкриття бізнесу військовий виграв у конкурсі. Колекція одягу поки що невелика – лише кілька костюмів та куртка.

На модельера чоловік ніколи не вчився, але мріяв про це з дитинства. Тоді, коли хотів справжню футбольну форму, просто взяв зичайну футболку та розмалював її.

Здійснити давню мрію підштовхнула війна.

Там ти корисний, ти відчуваєш, що ти потрібен. А додому повертаєшся – треба спочатку адаптуватися і ти не можеш зрозуміти що робити далі,

– розповів Руслан Попов.

На фронт Руслан пішов два роки тому добровольцем. Служив у легендарній 80 десантно-штурмовій бригаді, яка обороняла Луганський аеропорт. Про пережите зараз воліє мовчати.

Значно охочіше говорить про власну справу. Назву для лінії одягу вибрав особливу – Total force, тобто тотальна сила.

Читайте також: Схід і Захід разом: волонтери провели зворушливу акцію для дітей із зони АТО

Грошей, щоб відкрити власне підприємство у чоловіка не було. Із бізнес-планом звернувся до волонтерів та виграв грант на 50 тисяч гривень. Цих грошей вистачило, що купити обладнання.

З того часу минуло півроку. Тепер Руслан планує розширювати своє виробництво. Зараз саме шукає нову майстерню.