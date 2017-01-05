Боєць АТО вправно відбив напад банди грабіжників і одного з них затримав

Військовослужбовець, який нещодавно повернувся з зони АТО, затримав одного з грабіжників, які напали на нього в Солом'янському районі Києва.

Як розповіли у Нацполіції, боєць АТО повертався додому, коли у нього невідома жінка попросила сигарету.

"Поки чоловік їх шукав, негайно до нього підійшов невідомий і почав погрожувати ножем. А потім військовий раптово відчув удар пляшкою по голові ззаду. Ще двоє нападників стали бити потерпілого, в результаті чого він впав в напівпідвальне приміщення", – йдеться в повідомленні.

Грабіжники відібрали у чоловіка смартфон і гаманець з грошима. Після чого трійця спробувала втекти з місця події.

Проте, боєць АТО не здався і почав наздоганяти грабіжників.

Під час переслідування злочинці зупинялися і знову погрожували чоловікові ножем і пляшкою, проте потерпілий зумів затримати одного з них і викликав поліцію.

Підозрюваним виявився раніше судимий житель Запорізької області без постійного місця проживання.

Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зараз поліція розшукує інших співучасників.

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