Боєць різко прокоментував заклик Фаріон "добивайте москалів"

Заступник командира добровольчого корпусу "Правий сектор" Іван Мирний різко прокоментував заклик скандальної екс-депутатки Ірини Фаріон про те, що бійцям слід навчитися добивати своїх поранених ворогів.

Про це він сказав у коментарі виданню "Обозреватель".

За його словами, подібні заяви можуть робити лише люди, які ніколи в своєму житті не стріляли у ворогів.

Також він наголосив, що такий заклик суперечать принципам людяності.

"Якщо противник поранений і беззбройний, то ми не можемо його добивати. Адже є принципи людяності. Сама суть того, що людина перед тобою вимагає допомоги. Ну як його добивати? Про це можуть говорити люди, які ніколи в житті не тримали в руках зброї . І не стріляли в інших людей", – наголосив боєць.

Нагадаємо, раніше Фаріон заявила, що українським воїнські воїни надто дисципліновані і їм варто навчитися добивати поранених ворогів.



"Свободівка" процитувала австрійського ерцгерцога Вільгельма Габсбурга (Василя Вишиваного), що говорив: український воїн "надзвичайно дисциплінований, кмітливий, відповідальний, піде в огонь і в воду, якщо на чолі у нього буде стояти відповідальна особа. Але український воїн має один недолік – він не вміє добивати ворога".