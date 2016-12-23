Боєць розповів, як отримав тяжке поранення на Світлодарській дузі

За минулу добу на Світлодарській дузі 11 бійців отримали поранення. Зараз у лікарні імені Мечникова борються за їх життя. Один у вкрай важкому стані.

Один з поранених Василь Вовколупов механік-водій медичної роти 54-ї окремої механізованої бригади стверджує що рахунок загиблих та поранених з обох боків йде вже більш ніж на десятки.

Він разом з побратимами їхав забирати тіла тих, хто поліг у бою. Під Луганськом їхню автівку обстріляли.

Одного механіка-водія контузило, мене вчора — те саме. Більше механіків-водіїв у нас немає. Броня виведена зі строю. Спасибі моїм бойовим побратимам — не побоялися, прибігли, витягли мене звідти на санках, тому що на ноги не міг я встати. Сильний удар ноги, уламковий. Контузія,

– зазначив боєць.

Оговтався чоловік вже у шпиталі. Сюди за останню добу привезли сімох поранених військовослужбовців. Зараз медики борються за життя одного важкопораненого. Його сюди доправили гвинтокрилом після операції у Бахмуті. Він ще не прийшов до тями.

27 грудня у Дніпрі оголосили день донора. Кожен може здати кров у обласній лікарні імені Мечникова. З собою потрібно взяти паспорт і копію ідентифікаційного коду.

Нагадаємо, в неділю 18 грудня бойовики почали обстрілювати українські позиції з важкого озброєння біля Дебальцевого. Як заявив спікер Міноборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко, внаслідок активних бойових дій за 1 день 5 українських військовослужбовців загинули.