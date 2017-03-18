Боєць ЗСУ вщент розкритикував офіційну блокаду Донбасу

Запровадження офіційної блокади Донбасу так і не вирішило головних питань. Для цього потрібно, щоб Верховна Рада схвалила необхідний закон і нарешті назвала війну війною.

Таку думку в коментарі Gazeta.ua розповів військовослужбовець ЗСУ, мер окупованого Олександрівська на Луганщині Микола Греков.

Він переконаний, що рішення РНБО про перекриття шляхів на окуповані території має рекомендаційний характер.

"Щоб чітко все вирішити раз і назавжди, потрібен закон. Верховна Рада його приймає, президент підписує, офіційні видання друкують і він вступає в силу. Як можуть працювати українські підприємства на непідконтрольній Україні території? Це абсурд", – обурюється мер Олександрівська.

Військовий також обурюється тим, що народні депутати "їздять в "ДНР" на зустрічі з їхнім "керівництвом", як на роботу, а про обмін полонених домовлятися ніхто не хоче".

Владі вигідно тримати наших у підвалах Луганська й Донецька. Не бойовикам, а владі. Ми не можемо посадити терористів у в'язницю. Вони їздять в Європу з українськими паспортами, бо 450 мухоморів у Раді понадягали вишиванки і щось нам там розповідають,

– вважає Греков.

Замість того, на думку бійця, нардепам потрібно сісти і змінити Кримінальний Кодекс, який дозволить розібратися зі зрадниками й сепаратистами.

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"А я хочу дізнатися, як же вони назвуть мою померлу на окупованому Донбасі маму: заручницею терористів чи пособницею бойовиків", – наголосив військовослужбовець