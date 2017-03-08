Боєць-доброволець пояснила, чому жінки стають кращими снайперами

Боєць Української добровольчої армії, в минулому відома журналістка та блогерка Олена Білозерська розповіла, чому з жінок виходять відмінні снайпера.

Про це вона з нагоди 8 березня написала у своєму блозі.

За словами Олени Білозерської, з жінок виходять кращі снайпери, ніж з чоловіків, оскільки вони терплячіші та більш уважні.

З жінок виходять хороші снайпери. Жінки терплячіші й уважніші. У них витримки більше, ніж у чоловіків,

– зазначила вона.

Боєць запевнила, що думка, про те, що жінки впадають на передовій в паніку, не мають під собою жодних підстав.

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"Є стереотипи: ми жінку не візьмемо, вона впаде в істерику. Нічого подібного. Необстріляні хлопці, у яких на очах загинув товариш чи самі дивом вижили, можуть впасти в істерику. Це не означає, що вони боягузи. Це нормальна реакція для новачка. У дівчат, які прорвалися на передок, ніколи не буде такої реакції", – наголосила військова.

Раніше президент України Петро Порошенко привітав українських жінок з 8 березня, зазначивши, що на сьогодні у лавах ЗСУ проходять військову службу і працюють 54 тисяч жінок, з них понад 20 тисяч – жінки-військовослужбовці.