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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Боєць-доброволець пояснила, чому жінки стають кращими снайперами

12:11, сьогодні 222 Читать новость на русском
Олена Білозерська воює в УДА
Олена Білозерська воює в УДА / Фото із соцмереж

Боєць Української добровольчої армії, в минулому відома журналістка та блогерка Олена Білозерська розповіла, чому з жінок виходять відмінні снайпера.

Про це вона з нагоди 8 березня написала у своєму блозі.

За словами Олени Білозерської, з жінок виходять кращі снайпери, ніж з чоловіків, оскільки вони терплячіші та більш уважні.

З жінок виходять хороші снайпери. Жінки терплячіші й уважніші. У них витримки більше, ніж у чоловіків,
– зазначила вона.

Боєць запевнила, що думка, про те, що жінки впадають на передовій в паніку, не мають під собою жодних підстав.

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"Є стереотипи: ми жінку не візьмемо, вона впаде в істерику. Нічого подібного. Необстріляні хлопці, у яких на очах загинув товариш чи самі дивом вижили, можуть впасти в істерику. Це не означає, що вони боягузи. Це нормальна реакція для новачка. У дівчат, які прорвалися на передок, ніколи не буде такої реакції", – наголосила військова.

Раніше президент України Петро Порошенко привітав українських жінок з 8 березня, зазначивши, що на сьогодні у лавах ЗСУ проходять військову службу і працюють 54 тисяч жінок, з них понад 20 тисяч – жінки-військовослужбовці.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Зброя
Джерело: 24 Канал
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