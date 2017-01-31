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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ДОНАЛЬД ТРАМП БЛОКАДА АВДІЇВКА
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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ДОНАЛЬД ТРАМП БЛОКАДА АВДІЇВКА

Бої біля Авдіївки: журналіст розповів останні подробиці

15:41, сьогодні 2906 Читать новость на русском

Військовий кореспондент 24 Каналу Володимир Рунець відвідав Авдіївку, де вже третю добу тривають серйозні бої.

За словами журналіста, військові, які боронять українські позиції, впевнені, що в Авдіївці намагаються повторити Іловайський сценарій. Зокрема, з шостої ранку бойовики запрошували режим тиші, проте самі ж його і не дотрималися.

Вогонь біля Авдіївки не припиняється. Лише зранку бойовики атакували Авдіївку з "Градів" – випустили 160 ракетних снарядів.

За словами журналістів, з початку цієї доби, на щастя, немає загиблих серед мирного населення. Інформація щодо втрати серед українських військових – поки не підтверджена.

Нагадаємо, ввечері 30 січня через серйозні руйнування внаслідок обстрілів Жебрівський заявив, що в Авдіївці оголошено надзвичайний стан.

На світанку 31 січня бойовики атакували Авдіївку з "Градів". Внаслідок цього у місті є руйнування.

Також відомо і про втрати серед бойовиків. Зокрема у промзоні Авдіївки вбито десять і поранено 25 бойовиків.

 

Теги: АТО Війна на Донбасі Авдіївка Україна
Джерело: 24 Канал
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