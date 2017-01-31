Бої біля Авдіївки: журналіст розповів останні подробиці

Військовий кореспондент 24 Каналу Володимир Рунець відвідав Авдіївку, де вже третю добу тривають серйозні бої.

За словами журналіста, військові, які боронять українські позиції, впевнені, що в Авдіївці намагаються повторити Іловайський сценарій. Зокрема, з шостої ранку бойовики запрошували режим тиші, проте самі ж його і не дотрималися.

Вогонь біля Авдіївки не припиняється. Лише зранку бойовики атакували Авдіївку з "Градів" – випустили 160 ракетних снарядів.

За словами журналістів, з початку цієї доби, на щастя, немає загиблих серед мирного населення. Інформація щодо втрати серед українських військових – поки не підтверджена.

Нагадаємо, ввечері 30 січня через серйозні руйнування внаслідок обстрілів Жебрівський заявив, що в Авдіївці оголошено надзвичайний стан.



На світанку 31 січня бойовики атакували Авдіївку з "Градів". Внаслідок цього у місті є руйнування.



Також відомо і про втрати серед бойовиків. Зокрема у промзоні Авдіївки вбито десять і поранено 25 бойовиків.