Бої на Донбасі не стихають: троє бійців поранені

Троє українських бійців отримали поранення в зоні проведення АТО за минулу добу.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на традиційному брифінгу.



"За минулу добу внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, троє військовослужбовців отримали поранення", – сказав він.

Додамо, як повідомляє Головне управління розвідки, на Луганщині терористи відкрили вогонь з підствольних гранатометів по групі рибалок, близько 10 людей отримали поранення.