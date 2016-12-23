Бої на Світлодарській дузі: терористи підходять впритул до українських позицій
22:54, 22 грудня 1378 Читать новость на русском
Проросійські бойовики атакують і поливають вогнем позиції Збройних сил України.
Після початку боїв сюди ще не пускали журналістів, навіть за кілометри від нещодавно зайнятих позицій постійно прилітають снаряди. Вирви від вибухів тут повсюди.
Наші бійці наразі займають позиції бойовиків, кинуті ними під час невдалої атаки. За їх словами, терористи гатять ствольною артилерією до 4-ї ранку, а також наближуються на відстань на 50 метрів.
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Втім, усі намагання терористів знову окупувати шматок української землі зазнають краху, завдяки самовідданості бійців. Терористи суттєво активізувались з різних сторін дуги. Її обстрілюють частіше і потужніше.
Джерело: 24 Канал
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