Бої на Світлодарській дузі: в Міноборони озвучили важливе роз’яснення

Збройні сили України зайняли нові дуже важливі позиції на Світлодарській дузі не порушуючи Мінських домовленостей.

Про це розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, повідомляє Укрінформ.

Він пояснив, що нові позиції українців не виходять за межі лінії розмежування, а тому і не порушують Мінських домовленостей.

Ситуація останніми місяцями там (на Світлодарській дузі, – 24) дуже напружена, тривали дуже серйозні бойові дії. Внаслідок цих бойових дій підрозділи ЗСУ зайняли певні дуже важливі позиції, нові позиції, але в межах лінії розмежування, тобто Мінські угоди не порушували,

– пояснив Мотузяник.