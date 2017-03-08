Бойовики готують провокації у формі української армії, – розвідка

Проросійські війська на Донбасі невдовзі можуть випустити ряд матеріалів, які матимуть на меті дискредитувати Збройні сили України.
Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.
З метою підготовки пропагандистських матеріалів з дискредитації сил АТО командування російських окупаційних військ доручило так званим силовим відомствам "ДНР" організувати придбання близько 1000 комплектів обмундирування ЗС України,
– повідомляють розвідники.
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