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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Бойовики готують провокації у формі української армії, – розвідка

14:55, сьогодні 93 Читать новость на русском
Форма Збройних сил України
Форма Збройних сил України

Проросійські війська на Донбасі невдовзі можуть випустити ряд матеріалів, які матимуть на меті дискредитувати Збройні сили України.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

З метою підготовки пропагандистських матеріалів з дискредитації сил АТО командування російських окупаційних військ доручило так званим силовим відомствам "ДНР" організувати придбання близько 1000 комплектів обмундирування ЗС України,
– повідомляють розвідники.

Читайте також: Радник Порошенка озвучив єдиний можливий шлях вирішення війни на Донбасі

Теги: Україна Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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