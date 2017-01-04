Бойовик із Білорусі зізнався у вбивствах десятків українців на Донбасі

Громадянин Білорусі Сергій Трофимов у 2014 році поїхав на Донбас воювати на стороні незаконної організації "ЛНР" і публікує в соцмережах свої фото зі зброєю.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Дані про жителя Вітебська також можна знайти на українському сайті "Миротворець", де акумулюється інформація про членів незаконних формувань.

Я планував їхати в батальйон Мозгового "Привид", але не вийшло, вони тоді самі в оточенні були, дорога прострілюється – ніхто мене туди не повіз би. Пішов до військового комісаріату в Краснодоні: я – доброволець з Білорусі, кажу, відправте мене на передову. Надвечір мені видали автомат "Калашников", видали якусь синю армійську форму – я потрапив до батальйону "Русь",

– розповідає бойовик.

Трофимов також поділився тим, як у районі Щастя і Веселої Гори на Луганщині воював у складі угруповання проти батальйону "Айдар", при цьому у всіх бойовиків був прямий наказ від начальства "в полон не брати, вирішувати питання на місці".

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На запитання журналіста, чи доводилося йому особисто розстрілювати полонених, Трофимов знизує плечима та усміхається: "Ну, я ж на передовій був".

Також він визнав, що рахунок вбитих ним українців йде на десятки.