Бойовик із Білорусі зізнався у вбивствах десятків українців на Донбасі

Громадянин Білорусі Сергій Трофимов у 2014 році поїхав на Донбас воювати на стороні незаконної організації "ЛНР" і публікує в соцмережах свої фото зі зброєю.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Дані про жителя Вітебська також можна знайти на українському сайті "Миротворець", де акумулюється інформація про членів незаконних формувань.
Я планував їхати в батальйон Мозгового "Привид", але не вийшло, вони тоді самі в оточенні були, дорога прострілюється – ніхто мене туди не повіз би. Пішов до військового комісаріату в Краснодоні: я – доброволець з Білорусі, кажу, відправте мене на передову. Надвечір мені видали автомат "Калашников", видали якусь синю армійську форму – я потрапив до батальйону "Русь",
– розповідає бойовик.
Трофимов також поділився тим, як у районі Щастя і Веселої Гори на Луганщині воював у складі угруповання проти батальйону "Айдар", при цьому у всіх бойовиків був прямий наказ від начальства "в полон не брати, вирішувати питання на місці".
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На запитання журналіста, чи доводилося йому особисто розстрілювати полонених, Трофимов знизує плечима та усміхається: "Ну, я ж на передовій був".
Також він визнав, що рахунок вбитих ним українців йде на десятки.
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