Бойовик розстріляв мирних мешканців у Алчевську

Відчуваючи свою безкарність на окупованому Донбасі, проросійські бойовики продовжують вчиняти беззаконня.

За повідомленням української розвідки, 24 травня бойовик так званої 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК з вогнепальної зброї обстріляв групу цивільних осіб, двох з яких було поранено.

Так як терорист причину своїх дій пояснити не зміг, то він був направлений для обстеження до лікувального закладу.

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До слова, командир незаконного збройного формування "Восток" Олександр Ходаковський зізнався, що Росія керує всіма військовими ресурсами "ЛДНР".