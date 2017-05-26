Бойовик Захарченко здивував реакцією на президентські амбіції Савченко

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко підтримав президентські амбіції депутата Надії Савченко.
Як повідомляють сепаратистські ЗМІ, терорист високо оцінює шанси народного депутата Надії Савченко на успішну участь в майбутніх президентських виборах.
"Про шанси говорити рано, але те, що Савченко отримає більшу підтримку в електорату – це факт. Вона відома і те, що вона говорить – це насправді турбує багатьох українців", – вважає ватажок "ДНР" Олександр Захарченко.
Читайте також: Цього варто було очікувати, – Савченко про скасування однойменного закону
Як відомо, народний депутат України Надія Савченко вже неодноразово порушувала тему президентства. Нещодавно в інтерв'ю вона вкотре заявила, що готова стати президентом України та розповіла про завдання своєї новоствореної політичної сили.