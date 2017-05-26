Бойовик Захарченко здивував реакцією на президентські амбіції Савченко

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко підтримав президентські амбіції депутата Надії Савченко.

Як повідомляють сепаратистські ЗМІ, терорист високо оцінює шанси народного депутата Надії Савченко на успішну участь в майбутніх президентських виборах.

"Про шанси говорити рано, але те, що Савченко отримає більшу підтримку в електорату – це факт. Вона відома і те, що вона говорить – це насправді турбує багатьох українців", – вважає ватажок "ДНР" Олександр Захарченко.

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Як відомо, народний депутат України Надія Савченко вже неодноразово порушувала тему президентства. Нещодавно в інтерв'ю вона вкотре заявила, що готова стати президентом України та розповіла про завдання своєї новоствореної політичної сили.