Бойовик зізнався, що Росія керує всіма військовими ресурсами "ЛДНР"

Після підписання мінських угод у вересні 2014 року, Росія взяла під свій контроль військовий ресурс "ЛНР" та "ДНР". І саме втручання Росії у воєнні дії на Донбасі влітку 2014 року допомогло "ДНР" "не програти".

Про це сепаратистським ЗМІ заявив командир незаконного збройного формування "Восток" Олександр Ходаковський.

Зазначимо, що ватажок бойовиків незадоволений позицією Росії в рамках мінських переговорів.

"Чому претензії до Росії? Тому що з моменту підписання "Мінська" Росія не просто виступила гарантом цих угод, вона ж ще пішла на практичні кроки, щоб підкріпити свій статус гаранта", – наголосив Ходаковський.

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Все, що у нас було, практично весь наш військовий ресурс, ми передали їй (Росії) під контроль. Я не буду розшифровувати деталі. Будь-яка людина, яка розбирається в політиці, добре розуміє, що таке "взяття під контроль",

– додав бойовик.

Він також розповів, що особисто віддав під контроль Росії "все, що накопичив з травня по липень – близько 4 тисяч бійців". За словами Ходаковського, якби цього не відбулося, він би мав у своєму розпорядженні до кінця року вже 12 тисяч осіб.

"Якби нас не зупинили, не усунули від управління нашими основними військовими ресурсами, не тими, що у нас залишилися – по батальйону, два-три, а основними ресурсами, якби нас не усунули від цього процесу, то у нас би була зовсім інша картина", – заявив командир батальйону "Восток".

Водночас Ходаковський відкрито заявив про участь Росії у воєнних діях на Донбасі. Бойовик зазначає, що саме втручання Росії у влітку 2014 року допомогло "ДНР" не програти у боях.

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Якби Росія не втрутилася і не посприяла, ми б програли. З більшим чи меншим ступенем вірогідності, на різних напрямках, ми б протягом двох-трьох тижнів зазнали поразки ще в серпні 2014-го, до підписання першого "Мінська",

– розповів бойовик.

Проте він зазначив: "Ми програли б, але в боротьбі. А зараз же йде повільне задушення. Ми програємо, але вже іншим способом".