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Бойовика "ДНР" з Бразилії запроторили до української в’язниці

19:19, сьогодні 440 Читать новость на русском
Бойовики
Бойовики "ДНР" / Getty Images

Печерський райсуд Києва засудив до 13 років в'язниці громадянина Бразилії, який воював на стороні бойовиків "Донецької народної республіки".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Згідно з повідомленням, прокуратура Києва довела в суді причетність громадянина Бразилії, який воював на сході України, до створення терористичної організації "ДНР" та вербування найманців для терористів.

Суд визнав громадянина Бразилії винним за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) і ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу і призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається, що правоохоронці затримали іноземного вербувальника в жовтні 2016 року в аеропорту "Бориспіль" відразу після його прибуття в Україну з Бразилії.

Слідство встановило, що з вересня 2014 року по травень 2015 року громадянин Бразилії перебував у складі 1 мотострілецького батальйону "Вікінг" 1-ї бригади "ДНР". Він виконував функції керівника ротою, інструктора і розвідника, брав участь у бойових діях в районі Вергулівки, Первомайського, Горлівки, Старобешевого, в боях під Дебальцевим і за донецький аеропорт.

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Окрім того, бойовик вербував іноземців, переважно бразильців, до складу незаконних збройних формувань, здійснював неодноразові розвідувальні походи на позиції ЗСУ та коригував артилерійський вогонь по українських позиціях.

Теги: Україна Кримінал Війна на Донбасі АТО Київська прокуратура Печерський суд Києва Бразилія
Джерело: 24 Канал
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