Бойовики 21 раз відкривали вогонь на Донбасі, один український військовий поранений, – Штаб АТО

У п’ятницю, 13 жовтня, бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціям українських бійців. У відповідь українські воїни 14 разів вогнем примушували ворога дотримуватися режиму тиші.

Про це повідомили у Штабі АТО.

Унаслідок бойових дій отримав поранення один військовослужбовець української армії. Сталося це на Луганському напрямку, коли наприкінці доби окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів та кулеметів по оборонцям Новоолександрівки.

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Загалом у районі проведення АТО обстановка й надалі залишалася напруженою, проте повністю контрольованою Збройними Силами України. Противник продовжував вогневі провокації, здебільшого застосовуючи легке піхотне озброєння.