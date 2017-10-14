Бойовики 21 раз відкривали вогонь на Донбасі, один український військовий поранений, – Штаб АТО

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У п’ятницю, 13 жовтня, бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціям українських бійців. У відповідь українські воїни 14 разів вогнем примушували ворога дотримуватися режиму тиші.
Про це повідомили у Штабі АТО.
Унаслідок бойових дій отримав поранення один військовослужбовець української армії. Сталося це на Луганському напрямку, коли наприкінці доби окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів та кулеметів по оборонцям Новоолександрівки.
Читайте також: Не вагаючись прикрив собою товариша, а сам – загинув: історія 23-річного Героя України
Загалом у районі проведення АТО обстановка й надалі залишалася напруженою, проте повністю контрольованою Збройними Силами України. Противник продовжував вогневі провокації, здебільшого застосовуючи легке піхотне озброєння.