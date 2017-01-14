Бойовики 62 рази відкривали вогонь за добу: один український воїн поранений

Проросійські бойовики не припиняють зухвалих провокацій та обстрілів українських військових в зоні проведення АТО.
В штабі звітують, що впродовж минулої доби проросійські терористи 62 рази відкривали вогонь по похзиціях українських воїнів.
На Донецькому напрямку – по Верхньоторецькому окупанти вели вогонь зі 122 міліметрової артилерії та 82 міліметрових мінометів, а на Луганщині – з артилерії 152 та 122 міліметра.
Внаслідок обстрілів один українських воїн зазнав поранень.
13 січня терористи повернули тіла трьох морпіхів, які зникли поблизу Маріуполя після Різдва.
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