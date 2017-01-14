Бойовики 62 рази відкривали вогонь за добу: один український воїн поранений

Проросійські бойовики не припиняють зухвалих провокацій та обстрілів українських військових в зоні проведення АТО.

В штабі звітують, що впродовж минулої доби проросійські терористи 62 рази відкривали вогонь по похзиціях українських воїнів. На Донецькому напрямку – по Верхньоторецькому окупанти вели вогонь зі 122 міліметрової артилерії та 82 міліметрових мінометів, а на Луганщині – з артилерії 152 та 122 міліметра. Внаслідок обстрілів один українських воїн зазнав поранень. 13 січня терористи повернули тіла трьох морпіхів, які зникли поблизу Маріуполя після Різдва.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter