Бойовики активізувалися на Донбасі: серед бійців АТО є загиблий та чимало поранених

У п’ятницю, 11 серпня, бойовики активізувалися вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі. До 18:00 бойовики застосовували майже всі вогневі засоби ураження проти сил АТО в районі Авдіївки, а ввечері напруження перемістилось на Луганський напрямок.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Зазначається, що протягом п’ятниці бойовики 20 разів порушили режим тиші. Внаслідок бойових дій поранення отримали 3 українських військових, ще 3 наших бійців отримали бойові травми, один – загинув, підірвавшись на міні.

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В штабі АТО уточнили, що неподалік Щастя та Новотошківського бойовики декілька разів застосовували міномети та гранатомети по позиціях українських військових. А по опорному пункту на підступах до Сизого терористи випустили щонайменше 5 мін калібру 120 міліметрів. Крім того, вночі бандити майже півгодини били зі 120-міліметрового міномету по українських укріпленнях у районі Кримського.

Тим часом на Приморському напрямку з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики двічі обстрілювали спостережний пункт сил АТО неподалік Лебединського. Збройні провокації ворога зафіксовані і в районі Мар’їнки.

Водночас на Донецькому напрямку ввечері в результаті обстрілу українських позицій з гранатометів та великокаліберних кулеметів на околицях Авдіївки, отримав поранення один український військовий. У відповідь сили АТО оперативно накрили позиції ворога дозволеними засобами ураження.