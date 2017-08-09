Бойовики активізувалися в напрямку Луганська: сили АТО стріляли у відповідь

Сили АТО змушені були відкрити вогонь у відповідь по бойовиках / Фото з вільних мереж

В середу, 9 серпня, в зоні АТО російсько-окупаційні угруповання активізувалися на Луганському напрямку. З початку доби лише там бойовики 7 разів застосовували зброю.