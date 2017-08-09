Бойовики активізувалися в напрямку Луганська: сили АТО стріляли у відповідь

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В середу, 9 серпня, в зоні АТО російсько-окупаційні угруповання активізувалися на Луганському напрямку. З початку доби лише там бойовики 7 разів застосовували зброю.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Згідно з повідомленням, вночі бойовики тричі обстрілювали позиції українських військових в районі Новозванівки, застосовубчи міномети калібру 82 міліметри, озброєння БМП, гранатомети та стрілецьку зброю.
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Крім того, терористи тричі вдарили по укріпленнях сил АТО неподалік Новоолександрівки, а на підступах до селища Новотошківське працював ворожий гранатомет.
Зазначається, що на кожен обстріл бойовиків українські військові оперативно відповідали прицільним вогнем.