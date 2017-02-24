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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Бойовики атакують позиції ЗСУ біля Авдіївки – з’явилось відео

20:38, сьогодні 234 Читать новость на русском
Бойовики обстрілюють авдіївську промзону танків чи САУ
Бойовики обстрілюють авдіївську промзону танків чи САУ / dt.ua

Ввечері 24 лютого ситуація в районі Авдіївки знову загострилась. Виглядає, що бойовики обстрілюють позиції українців з танків чи САУ.

Про це заявив спікер прес-центру АТО Леонід Матюхін.

"20 прильотів були точно не по місту, це далеко від міста. Ймовірно, потрапляють по наших позиціях. Можливо, б’ють з танків або САУ по промзоні, і такі дуже гучні вибухи", – сказав Матюхін в ефірі одного з телеканалів.

Він також розмістив відео з обстрілів бойовиків. Обстріли тривають.

Нагадаємо, раніше жителі Донецька повідомляли, що на околицях окупованого міста (район Авдіївської промзони) почався тяжкий бій. В самому місті – дуже напружена ситуація.

Теги: АТО Війна на Донбасі Авдіївка Україна
Джерело: 24 Канал
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