Бойовики "ДНР" глушитимуть "Українське радіо"

Бойовики "ДНР" планують глушити мовлення "Українського радіо" на окупованих територіях.

Про це заявив ватажок бойовиків Олександр Захарченко, повідомляє так зване міністерство інформації "ДНР".

"Ця радіостанція розташована у Часів Ярі. На сьогодні, якщо ви увімкнете радіоприймач, зможете спіймати будь-яку хвилю, в тому числі й українською мовою. Тобто, за великим рахунком, ми більше 2 років живемо з мовленням українського радіо, я навіть не знаю, чи є на нашій території люди, які його слухають. Якщо навіть хтось і слухає, я думаю, робить це для того, щоб не забути мову супротивника", – сказав Захарченко.

Він зазначив, що особливої проблеми в цьому немає.

Однак я дав наказ, щоб підготували технічне рішення, яке дозволить глушити саме мовлення цього радіо,

– додав ватажок "ДНР".

Нагадаємо, Національна рада видала дозвіл на мовлення на території проведення АТО Національній телекомпанії України, що розповсюджуватиме передачі першої програми "Українського радіо".