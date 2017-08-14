Бойовики "ДНР" готують інформаційно-психологічну спецоперацію за участю полоненого журналіста

За вказівкою кураторів ФСБ Росії бойовики "ДНР" готуються провести інформаційно-психологічну спецоперацію за участю взятого в полон українського журналіста Станіслава Асєєва (Васіна).

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп України, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Він уточнив, що відповідну операцію готують члени "МДБ ДНР" спільно з "генпрокуратурою ДНР".

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Зокрема, за задумом ФСБ, український журналіст повинен дати публічні свідчення щодо співробітництва зі спеціальними службами України (зокрема з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України),

– зазначив Тимчук.

Він також додав, що за задумом бойовиків, спецоперація повинна "довести", що нібито будь-які журналісти або блогери, які критикують "ЛДНР", є агентами українських спецслужб.

Окрім того, це повинно залякати місцеве населення, яке дедалі критичніше ставиться до діяльності "ЛДНР" і "останнім часом дедалі відкритіше демонструє своє неприйняття російського окупаційного управління цими територіями". А ще ця спецоперація повинна продемонструвати "ефективність" роботи спецслужб Росії і "ЛДНР" на окупованих територіях.

"Вибити потрібне "визнання" для ФСБ/"МДБ" не становить проблеми – використовуючи методи ЧК-НКВС-КДБ, включно з тортурами, російська ФСБ може здійснити це без проблем. Водночас розрахунок роблять на суто психологічний фактор: навіть за умови незнання специфіки роботи спецслужб, а керуючись елементарною логікою, неможливо повірити, що українські спецслужби будуть використовувати як агента відомого українського журналіста з проукраїнською позицією. До того ж – на окупованих територіях", – написав Тимчук.