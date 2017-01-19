Бойовики "ДНР" масово затримують мирних мешканців, – розвідка

Бойовики "ДНР" масово затримують мирних мешканців, які мають родичів серед командувачів Збройних сил України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України. На окупованих територіях посилено контррозвідувальний режим, що супроводжується масовими затримуваннями громадян, а також пошуком з боку "МДБ ДНР" серед місцевих жителів осіб, які мають родинні зв’язки з представниками командного складу ЗС України,

– мовиться у повідомленні. Читайте також: Серед терористів все більше дезертирів: у розвідці розповіли про причини

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter