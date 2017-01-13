Бойовики "ДНР" передадуть Україні тіла трьох загиблих бійців АТО

В "ДНР" заявили, що передадуть сьогодні, 13 січня, українській стороні тіла трьох бійців Збройних сил України.

Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.

"Донецька народна республіка" сьогодні, 13 січня, передасть Києву тіла трьох українських силовиків, що підірвалися на міні за 500 м від першого рубежу "республіканської" лінії оборони в районі села Жовтень (на південь від Донецька),

– мовиться в повідомленні.

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Зазначається, що передача тіл відбудеться у міському морзі лікарні імені Калініна в центрі Донецька.