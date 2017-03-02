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Бойовики "ДНР" розважаються "хаотичними" обстрілами позицій сил АТО, – розвідка

11:47, сьогодні 50 Читать новость на русском
Терористи гатять зі зброї по Донбасу заради розваги
Терористи гатять зі зброї по Донбасу заради розваги / Getty Images

Бойовики "ДНР" заради розваги хаотично обстрілюють позиції сил АТО та цивільних об’єктів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Військовослужбовці 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК, всупереч наказам командування, продовжують розважатися "хаотичними" обстрілами позицій сил АТО та цивільних об’єктів у районах розташування,
– мовиться у повідомленні розвідки.

Там додали, що з метою уникнення покарання, командири підрозділів доповідають начальству вигадану інформацію про обстріли їх позицій і ведення вогню тільки у відповідь.

"У 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК військовослужбовці передових підрозділів саботують вихід на зв’язок з командуванням, групами до п’яти осіб самовільно залишають місця служби і проживають по декілька днів у місцевих мешканців, примушуючи тих забезпечувати "захисників" спиртним і продуктами харчування", – зазначили у розвідці.

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Теги: Україна Війна на Донбасі Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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