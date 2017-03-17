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Бойовики "ДНР" скаржаться на Кремль

12:21, сьогодні 2910 Читать новость на русском
Ватажок бойовиків
Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко / news.bigmir.net

Ватажки "ДНР" заявили, що російська влада не поспішає вирішувати питання про механізми реалізації продукції так званих "націоналізованих" підприємств Донбасу на території РФ.

Про це повідомив керівник групи "Інформаційне опір", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Керівництво" "ДНР" звернулося до заступника міністра економічного розвитку РФ Сергія Назарова з вимогою форсувати прийняття рішення про механізми реалізації в Росії продукції "націоналізованих" підприємств "ДНР". За словами "керівництва" "ДНР", невирішеність цього питання зриває хід проходить "націоналізації", не дозволяє налагодити повноцінну роботу "націоналізованих" підприємств і, таким чином, різко загострює соціально-економічну ситуацію в "ДНР", – йдеться у повідомленні.

Тимчук додав, що з 15 березня працівників незаконно захоплених підприємств ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі", ВАТ "ДТЕК ПЕМ Енерговугілля" переведений на 3-денний робочий тиждень з оплатою 2/3 від окладу.

Читайте також: Дорогою "Мотороли". У "ЛНР" ледь не підірвали ще одного ватажка бойовиків

А на ВАТ "Шахта Комсомолець Донбасу" так звана "зовнішня адміністрація" змушує робочий персонал писати заяви на звільнення і заяви про прийняття на роботу вже у "націоналізоване" підприємство.

Теги: Україна Новини Донецька Війна на Донбасі Україна-Росія Бізнес
Джерело: 24 Канал
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