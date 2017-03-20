Бойовики "ДНР" створюють підрозділи із дітей, – Тимчук

На території окупованої Донеччини бойовики формують "воєнізовані підрозділи самооборони" із неповнолітніх.
Про це у Facebook написав нардеп та керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук.
"На тимчасово окупованій території Донецької області з числа місцевого цивільного населення (із залученням "невійськовозобов'язаних", в т.ч. неповнолітніх) створюються "воєнізовані підрозділи самооборони" (попередня назва – "Ратник"), – мовиться у повідомленні.
За даними Тимчука, ці підрозділи будуть підпорядковуватися командуванню "1-го АК ДНР".
До завдань підрозділів входитиме участь в боях із ЗСУ на ділянках, де підрозділи "1-го АК ДНР" з якихось причин не зможуть виконувати бойові завдання або потребуватимуть екстреного посилення.
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