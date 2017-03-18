Бойовики "ДНР" відкривають у Греції свій "представницький центр"

У вівторок, 21 березня, в Афінах терористи планують урочисто відкрити "представницький центр "ДНР" у Греції".

Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.

"Центр" відкриється о 19:00 за грецьким часом в офісі на вул. Themistokleous 52, 3.

Зазначається, що на відкриття запрошені громадські й політичні діячі Греції, а також представники європейських ЗМІ.

"Відкриття "центру "ДНР" у Греції посприяє зміцненню інформаційних, культурних та економічних зв'язків між "ДНР" і Грецією, а також послугує сполучною ланкою між нашими народами", – заявляють у своїх заявах терористи.

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