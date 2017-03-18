Бойовики "ДНР" влаштували розправу над своїми, – розвідка

На окупованій території Донеччини терористи застрелили чотирьох російських військовослужбовців за спробу втечі на підконтрольні Україні території.

Як повідомляє ГУ розвідки Міноборони на своїй сторінці у Facebook, інцидент стався у ніч на 18 березня.

"Чотири військовослужбовці 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК, скориставшись відсутністю офіцерів, зв’язали сержанта та намагались залишити передові позиції і перейти на підконтрольну силам АТО територію", – йдеться у повідомленні.

Втечу бойовиків помітили терористи з сусіднього блокпоста, втікачі були розстріляні з бойової машини піхоти. У розвідці зазначили, що командування полку намагається приховати інформацію про цю розправу від керівництва корпусу.

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