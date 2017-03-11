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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Бойовики до смерті забили дідуся, який не поважав сепаратистів

14:20, сьогодні 1706 Читать новость на русском
Безчинства бойовиків на Донбасі
Безчинства бойовиків на Донбасі / УНІАН

На території окупованого Донбасу бойовики продовжують чинити злочини у відношенні до населення цих територій.

Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.

Як йдеться у повідомлення, троє бойовиків мотострілецької бригади 2 АК в місті Зимогір’я побили чоловіка похилого віку через те, що на думку злочинців, він поводив себе без достатньої поваги до "визволителів". Нанесені тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям і чоловік помер.

Також співробітники так званої "поліції" затримали офіцера бойовиків, який у стані алкогольного сп’яніння намагався викрасти автомобіль та побив цивільну особу. Цього ж офіцера одразу звільнили.

Читайте також: Бойовики випадково обстріляли власний блокпост


Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Міністерство оборони України Кримінал
Джерело: 24 Канал
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