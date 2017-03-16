Бойовики Донбасу взяли в полон п’ятьох українців

На окупованих територіях Донбасу українських заручників побільшало до 118 осіб.

Про це у Facebook написала представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної Ірина Геращенко.

"На жаль, на сьогодні кількість заручників в ОРДЛО збільшилася і становить 118 осіб, це цивільні і військові (збільшилася і за рахунок цивільних, яких хапають на окупованих територіях, так, на жаль, і наші військові були затримані)", – мовиться у повідомленні.

Вона додала, що у списку зниклих безвісти є імена 418 українців.

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Нагадаємо, раніше Геращенко повідомляла про 113 українських заручників у полоні бойовиків.