Бойовики двічі намагались штурмувати позиції сил АТО і двічі безуспішно

В штабі АТО повідомляють про підступні провокації проросійських бойовиків у гарячих точках на Донбасі.

Про це інформують у прес-центрі АТО.

Перший раз терористи спробували штурмувати позиції українських військових приблизно о 8:30 ранку – відкрили артилерійський та мінометний обстріл позицій українських військових на Світлодарській дузі і під його прикриттям здійснили спробу атаки.

Проте українські воїни зупинили їх вогнем у відповідь і ті змушені були відступити.

Приблизно о 10:00 терористи відновили обстріли із забороненого озброєння і знову спробували атакувати українські позиції. Однак українські бійці знову були готові їх зустріти вогнем у відповідь.

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Після цього до вечора провокацій уде не спостерігалось.

Загалом станом на 18:00 четверга зафіксовано 15 обстрілів.

Вдень у штабі відзвітували, що доба на Світлодарській дузі минула без втрат серед українських воїнів, проте є багато поранених.